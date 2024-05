Przegląd prasy (24.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze produkty na odchudzanie! Jedz to i chudnij! Te produkty to wielcy pogromcy kalorii! 23.05.2024”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze produkty na odchudzanie! Jedz to i chudnij! Te produkty to wielcy pogromcy kalorii! 23.05.2024 Zobacz, co jeść na diecie, by szybko chudnąć. Chcesz schudnąć, ale nie wiesz co powinnaś jeść, a jakich produktów unikać? Zobacz pogromców tłuszczu. Spożywając te produkty zrzucisz zbędne kilogramy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.05.24

📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Piękne i luksusowe supersamochody zawitały do Białegostoku. Mieszkańcy mogli podziwiać Ferrari, Lamborghini, Astona Martina W czwartek 23 maja mieszkańcy Białegostoku mogli podziwiać ponad 30 ekskluzywnych supersamochodów, które biorą udział w wyprawie zorganizowanej przez Free Rage Team. Trasa wyprawy przebiega przez Podlasie oraz Mazury. Wśród samochodów, które przyjechały do Białegostoku znalazły się m.in. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzecie podejście radnych Białegostoku do planu okolic Muzeum Pamięci Sybiru. Skuteczne. Za to po kłótni poparli też program Tarczę Wschód Do trzech razy sztuka. Po dwóch nieudanych podejściach w poprzedniej kadencji, tym razem nowo wybrani radni poprali plan zagospodarowania terenów okolic ulicy Wasilkowska i Traugutta etap I. Obejmował on obszar ok. 50,6 ha ograniczony ulicami Wasilkowską i Poleską, terenami kolejowymi, bocznicą kolejową oraz ulicami: gen. Andersa, Władysława Warneńczyka, Łokietka, Kątową i gen. Sosabowskiego. Pokłócili się o stanowisko w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia.

📢 Śpiewający protest przeciwko rzezi żywotników na Plantach. Mieszkańcy nie chcą wycinki starych tui W internecie pojawiła się piosenka o ptaszynie, której gniazdo zniszczono w trakcie przebudowy Plant. Przeciwko wycince żywotników zaprotestował pisarz i poeta Michał Książek, laureat białostockiej nagrody literackiej im. Wiesława Kazaneckiego. Z obrońcami zieleni na Plantach solidaryzują się też działacze z Warszawy.

📢 W sobotę najważniejszy mecz w historii Jagiellonii, a już dziś Białystok przybrał żółto-czerwone barwy To będzie najważniejszy mecz Jagiellonii w historii. W sobotę o godzinie 17.30 podopieczni trenera Adriana Siemieńca na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej zagrają z Wartą Poznań. Jeżeli wygrają, to nie oglądając się na wynik spotkania Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław, zostaną mistrzami Polski. Z okazji meczu Białystok już przybrał żółto-czerwone barwy. 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania, lokale, działki w Podlaskiem. Zobacz oferty, zdjęcia, ceny Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania, lokale, budynki i działki w Podlaskiem. To ciekawe nieruchomości położone w nieoczywistych miejscach. Zobacz w naszej galerii, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Ćwiczenia służb Sarex-24. W okolicach Suwałk "awaryjnie lądował" wojskowy śmigłowiec Mi-2. Zobacz relację Blisko 150 osób z różnych służb brało udział w środowych (22.05) manewrach w okolicy Suwałk. W ramach Sarex-24 ćwiczono reagowanie kryzysowe na wypadek awaryjnego lądowania wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. W działania poszukiwawczo-ratownicze zaangażowano też litewskie siły powietrzne. 📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną To już końcowe odliczanie. 25 maja, o godz. 17.30 Jagiellonia rozegra najważniejszy mecz w swojej liczącej 104 lata historii. Stawką potyczki z Wartą Poznań jest mistrzostwo Polski. Stanie się tak, jeśli białostoczanie wygrają, lub jeśli zdobędą tyle samo, bądź więcej punktów niż Śląsk Wrocław, który zmierzy się w Częstochowie z Rakowem.

📢 Anna Rzemek powołana na stanowisko dyrektora podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ W środę 22 maja Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała nowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Łącznie powołano czterech nowych dyrektorów. W województwie podlaskim dyrektorem oddziału NFZ zostanie Anna Rzemek, która od 25 lat związana z systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Kibice ruszyli do Fan Shopów. 45 minut trwała sprzedaż okazjonalnych koszulek Jagiellonii Z okazji meczu, który zadecyduje o mistrzostwie Polski Jagiellonia - Warta Poznań klub przygotował dla fanów okazjonalne koszulki nawiązujące do tych, które nosili fani 17 lat temu, gdy Żółto-Czerwoni awansowali po raz trzeci do ekstraklasy. Koszulki firmy "Kappa" na przodzie mają napis "Cały Białystok z Jagiellonią". 📢 Siedemnaście skwerów Białegostoku. Gdzie się znajdują? Czy znasz ich patronów? Oficjalnie mamy w Białymstoku siedemnaście skwerów. Wśród ich patronów są błogosławiona, docent, profesorka, cesarz czy bojowniczka getta. Gdzie znajduje się Skwer błogosławionej Bolesławy Lament? A gdzie Skwer Chajki Grossman? Zapraszamy na spacer po białostockich skwerach.

📢 Plaża na Dojlidach. Nowa dostawa miękkiego piasku przed meczami plażowej siatkówki i piłki nożnej 200 ton świeżego piasku, który posłuży plażowiczom, konstruktorom budowli z piasku oraz zawodnikom i amatorów plażowej wersji siatkówki i piłki nożnej dojechało na plażę na Dojlidach. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Martwy łoś na Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Kierowco zawsze zgłaszaj do patrolu Straży Miejskiej Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na miejskich drogach i o kolizje takiej zwierzyny z pojazdami nie trudno. Dziś nad ranem (23.05) martwy łoś leżał na Alei 1000-lecia Państwa. Jak łoś zginął? Nie wiadomo, ale jeśli dojdzie do zderzenia auta z dzikim zwierzem i jest ono martwe, należy to zgłosić do patrolu Straży Miejskiej albo na policję.

📢 Electrum Up To Date Festival 2024 startuje już za tydzień. Zobacz co się będzie działo i gdzie. Będą nowe miejscówki i dużo dobrej muzyki Tegoroczna, 15 już edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych, białostockich festiwali wystartuje 30 maja. Electrum Up To Date Festival potrwa do 2 czerwca i wprowadzi muzykę w nowe, niecodzienne miejsca. Fasty będą rozbrzmiewały elektronicznymi dźwiękami, a muzyka zawita też m.in. do Białostockiego Teatru Lalek i Galerii Arsenał Elektrowni. W środę (22.05) na terenie opuszczonej elektrociepłowni przy ul. Przędzalnianej odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną edycję imprezy. 📢 Henry Ford, Enzo Ferrari, Sōichirō Honda i inni. To oni zakładali największe koncerny motoryzacyjne. Zobacz jak wyglądali i jak zaczynali Historia powstawania największych koncernów motoryzacyjnych jest niezwykle bogata i wiedzie różnymi ścieżkami, np. Opel zaczynał się od maszyn do szycia, Toyota związana jest z branżą tekstylną, a BMW produkowało silniki do samolotów. Przykłady można mnożyć. Zobaczcie jak wyglądali założyciele gigantów przemysłu motoryzacyjnego i jak zaczynali swoją przygodę.

📢 Zawyki-Doktorce, czyli 1,5 km fragment drogi powiatowej z nowym asfaltem Mieszkańcy i turyści mogą już jeździć wyremontowaną drogą powiatową z miejscowości Zawyki do miejscowości Doktorce. To 1,5-kilometrowy odcinek z nawierzchnią z betonowego asfaltu. W jej uroczystym otwarciu wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i policji. 📢 Trwa renowacja ogrodzenia i bram Pałacu Branickich w Białymstoku. Zobacz na jakim etapie są prace, ich koszt szacuje się na prawie 4 mln Blisko 4 miliony złotych kosztować będzie renowacja ogrodzenia oraz bram Pałacu Branickich - wizytówki Białegostoku. Prace powinny zakończyć się w październiku 2024 roku. Sprawdź, bez wychodzenia z domu, na jakim etapie są prace.

📢 Nowa Rada Nadzorcza odwołała prezesa PKS Nova. Jest już nowy prezes tej spółki Wybrana w zeszłym tygodniu Rada Nadzorcza PKS Nova w Białymstoku odwołała (21.05) prezesa spółki Marcina Doliasza. Jego miejsce zajął człowiek z branży, czyli Zbigniew Wojno, który był dyrektorem ds. technicznych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

📢 Uniwersytet w Białymstoku przygotował dwa nowe kierunki. To kryminalistyka i applied chemistry W ofercie studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu w Białymstoku znalazły się nowe propozycje. 📢 Dwa groźne wypadki w Białymstoku na ul.Sulika. Volkswagen wpadł do ogródków działkowych, motocyklista wjechał w tył KIA! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych w Białymstoku doszło do niebezpiecznego, nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i tym samym samochód osobowy wjechał, taranując żółte barierki, do ogródka działkowego! Po chwili po przeciwnej stronie drogi motocyklista wjechał w tył osobówki. 📢 Prezydent Białegostoku rozdzielił pełnomocnictwa w spółkach miejskich. Jest też nowy prezes KPKM. To były wiceprezydent Nie było niespodzianki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami były wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz został powołany na prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Tak zdecydowała rada nadzorcza spółki, której 100 procentowym udziałowcem jest gmina Białystok. Na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje ona swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku. Do ich podejmowania Tadeusz Truskolaski udzielił nowych pełnomocnictw. Nie tylko odnośnie KPKM. Zobacz, kto je otrzymał i do czego został zobowiązany.

📢 Diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi i parafialne święto w białostockim soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy Dzisiaj (22.05) w Białymstoku, w cerkwi św. Mikołaja - głównej świątyni diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - odbyły się diecezjalne obchody stulecia autokefalii polskiej Cerkwi. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, liczne duchowieństwo oraz przedstawicieli władz. Zobacz bogatą galerię zdjęć

📢 Przed meczem Jagiellonia - Warta. Tomasz Frankowski i Kazimierz Węgrzyn: Białystok zasługuje na mistrzostwo Legenda Jagiellonii Białystok - Tomasz Frankowski i jego kolega z mistrzowskiego zespołu Wisły Kraków w sezonie 1998/99 - Kazimierz Węgrzyn nie mają wątpliwości, że Żółto-Czerwoni maja znacznie większe szanse od Śląska Wrocław na zdobycie historycznego tytułu. Jaga o triumf w PKO Ekstraklasie powalczy 25 maja w zamykającym sezon spotkaniu z Wartą Poznań.

📢 Po pożarze kamienicy przy Dąbrowskiego 14. właściciel może stracić zabytek. Na głowie ma prokuratora. Nie da się skutecznie chronić kamienicy przy Dąbrowskiego 14 bez jej wywłaszczania. Tak uważa miejski konserwator zabytków, który po kwietniowym pożarze budynku wyciągnął wnioski. Równolegle sprawę bada białostocka prokuratura. 📢 Burmistrz Sokółki Ewa K. z zarzutami o charakterze korupcyjnym. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym [AKTUALIZACJA] Burmistrz Sokółki Ewa K. usłyszała zarzuty. Nie znamy jeszcze ich treści, ale już wiadomo, że dotyczą szeroko rozumianej korupcji. Dziś mija 48 godzin od zatrzymania burmistrz przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niewykluczone jednak, że w areszcie spędzi także najbliższe tygodnie, bo prokuratura zawnioskowała o areszt tymczasowy. Aktualnie sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy w Białymstoku. 📢 Uwaga kierowcy! Kolejne utrudnienia w ruchu w Białymstoku. Przez ponad tydzień nieprzejezdny będzie odcinek ważnej ulicy Kierowcy mogą się spodziewać nowych utrudnień. Przez ponad tydzień wyłączony z ruchu będzie odcinek jednej z ważniejszych ulic na dużym osiedlu w Białymstoku. Prowadzone będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. To pierwszy etap inwestycji, która w całości ma kosztować nieco ponad trzy miliony.

📢 Ogromne zmiany w u siatkarzy REA BAS Białystok. Odchodzi prawie cała podstawowa szóstka Kibice w nowym sezonie I ligi siatkarzy zobaczą mocno zmieniony zespół REA BAS Białystok. Dziewiątą ekipę minionej kampanii opuszcza trener Krzysztof Andrzejewski i prawie cała podstawowa szóstka. Działacze zapewniają jednak, że luki w składzie już są uzupełnione i ich drużyna nie powinna być słabsza niż dotychczas.

📢 Nowe studio planowania i zamówień IKEA w Galerii Alfa. Jest to 12 studio IKEA w Polsce. Zobacz zdjęcia z otwarcia W środę 22 maja odbyło się oficjalne otwarcie studia planowania i zamówień IKEA. Jest to 12 takie studio w Polsce. Zlokalizowane jest w białostockiej Alfa Centrum. Studio to miejsce spotkań, w którym można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę lub garderobę. Klient wspólnie z pracownikami projektuje i planuje, a następnie produkt zamawiany jest bezpośrednio do domu lub do najbliższego punktu odbioru.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki. 📢 Ćwiczenia Sarex-24. Wojsko i inne służby testują reagowanie kryzysowe. Są też w Podlaskiem Katastrofa cywilnego samolotu w Czerwonym Borze i awaryjne lądowanie wojskowego śmigłowca Mi-2 w strefie przygranicznej. To dwa z czterech epizodów poszukiwawczo-ratowniczych zaplanowanych w różnych częściach Polski ramach ćwiczeń Sarex-24. W środę (22.05) w przestrzeni powietrznej w rejonie Suwałk operować będą polskie i litewskie śmigłowce wojskowe. Manewry z udziałem m.in. żołnierzy, strażaków, policjantów i terytorialsów, zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

📢 Białostockie Zakłady Graficzne mają nowoczesną maszynę drukującą. Drukuje 14 tys. arkuszy na godzinę We wtorek 21 maja w Białostockich Zakładach Graficznych nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnej maszyny drukarskiej. Maksymalna prędkość drukowania nowej maszyny to 14 tys. arkuszy na godzinę. W uroczystym otwarciu wzięli udział prezes zarządu Kompap oraz Białostockich Zakładów Graficznych Waldemar Lipka oraz Krzysztof Pindral prezes zarządu Heidelberg Polska. Białostockie Zakłady Graficzne obchodzą w tym roku 80-lecie istnienia.

📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Białystok. Regionalne świętowanie Światowego Dnia Metrologii. III konkurs Metroligi rozstrzygnięty Wtorek (21.05) to drugi, szczególny dzień świętowania Światowego Dnia Metrologii. Właśnie 102 lata temu - 21 maja - został utworzony Urząd Miar w Białymstoku. To były podwaliny pod późniejszy obwodowy urząd miar. Potem w 2019 roku, po dwóch latach starań, udało nam się stworzyć Okręgowy Urząd Miar, pierwszy taki urząd po prawej stronie Wisły - powiedział dyrektor OUM w Białymstoku Mirosław Wnorowski.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego.

📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy. 📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiące na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski.

📢 Skwer im. Pawła Adamowicza. Prezydent Białegostoku dokona w niedzielę uroczystego otwarcia. Będzie festyn i konkurs 2,77 mln złotych kosztowała przebudowa skweru im. Pawła Adamowicza. Odnowiony teren pomiędzy ul. Białówny, Spółdzielczą i Malmeda otworzy w niedzielę prezydent Białegostoku. W wigilię święta samorządu terytorialnego. Z tej okazji odbędzie się festyn i konkurs na nazwy nowych ławek ustawionych na skwerze. Pierwsza jest już zarezerwowana. Zobacz, kto będzie jej patronem.

📢 Kolorowym korowodem przemaszerowali przez miasto. Studenci z Norwegii uczcili Święto konstytucji 17 mają studenci UMB z Norwegii obchodzili Święto Konstytucji. Z tej okazji, tradycyjnie z orkiestrą, przemaszerowali przez centrum Białymstoku. 📢 34 inwestycje, które zmieniły Białystok: Bazar Kawaleryjska, TBS, tunel Nila, stadion, trasa generalska. Są też niespełnione wizje Trzy dekady i cztery lata samorządu zupełnie zmieniły oblicze Białegostoku. Wyrosły nowe osiedla, przebudowano dziesiątki ulic, zmieniono układ drogowy miasta. Nie tylko te inwestycje na zawsze odcisnęły piętno na stolicy województwa podlaskiego. Zobacz nasz ranking 34-lecia inwestycji w Białystoku na 34-lecie samorządu.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Niemeńskiej w Białymstoku. Zginął mężczyzna wysiadający z autobusu. W miejscu tragedii stanęły znicze Śmiertelny wypadek na pętli autobusowej w Białymstoku. Na ulicy Niemeńskiej zginął człowieka, który wysiadał z autobusu. Policja wyjaśnia przyczyny tego wypadku.

📢 Podlascy terytorialsi podejmują kolejne wyzwania na poligonach W 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej sezon szkoleń poligonowych trwa w pełni. To czas zgrywania działań poszczególnych specjalności w ramach kompanii. To także okres, w którym żołnierze sprawdzają się w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. 📢 O smaku i ze smakiem! VIII Festiwal Literacki Autorzy i książki organizowany przez Książnicę Podlaską już za nami. Zobacz zdjęcia z imprezy Setki fanów Miśka Koterskiego, nie mniej zwolenników Joanny Brodzik czy pozostałych gości Festiwalu Literackiego Autorzy i książki, który odbywał się już po raz ósmy w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a rozmowy o smaku i ze smakiem na długo zostaną w pamięci uczestników. 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób.

📢 Juwenalia w Białymstoku. Bawiliście się w weekend na Kampusie PB? Znajdźcie się na zdjęciach! W piątek i sobotę (17-18 maja) na Kampusie Politechniki Białostockiej odbyły się Juwenalia. Braliście udział w Dniach Kultury Studenckiej? Wejdźcie w galerię i znajdźcie siebie na zdjęciach.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Nie było chętnych do pomysłu na przyszłość terenu przy centrum przesiadkowym. Tam, gdzie było CH Park Fiaskiem zakończył się przetarg na przygotowanie koncepcji zagospodarowania części węzła intermodalnego w Białymstoku. Nikt się nie zgłosił do tego zadania. Chodzi o teren nieopodal wejścia do tunelu pieszo-rowerowego pod torami PKP. W pobliżu miejsca, gdzie przed inwestycją mieściły się pawilony dawnego Centrum Handlowego Park. 📢 Morawiecki porównuje Andruszkiewicza do Dmowskiego. Też ma obowiązki polskie Sprawdzonym w boju narodowcem i patriotą nazwał kandydującego do Parlamentu Europejskiego Adama Andruszkiewicza jeden z liderów PiS - Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Morawiecki odwiedził Podlasie.

📢 Budowa S19. Odcinek Malewice-Chlebczyn. To fragment Via Carpatii na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego Karczowanie terenu po wycince, budowa dróg dojazdowych, dostawa i montaż zbrojenia, wymiana gruntów. Takie między innymi prowadzono prace w maju 2024 roku na budowie drogi S19 Malewice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpati, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Buduje go firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticare. Wartość kontraktu ujętego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. to ok. 665,2 mln zł.

📢 Archidiecezja Białostocka zyskała nowych lektorów i ceremoniarzy. Osoby świeckie będą pomagać w liturgii W sobotę 18 maja, w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ponad 60 nowych lektorów i 32 ceremoniarzy Liturgicznej Służby Ołtarza otrzymało błogosławieństwo do pełnienia służby lektora i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy! Pierwszy raz w historii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku włączyli się w "Noc Muzeów". W sobotę, 18 maja, od godz. 18, tylko w tę jedną noc w roku można było zwiedzić budynek przy ul. Sienkiewicza 65. W programie był m.in. koncert policyjnego chóru w sali zegarowej, podróż po kartach historii policji, pokazy umiejętności funkcjonariuszy, również tych czworonożnych. Nie zabrakło również prezentacji policyjnego sprzętu, miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych, czy stoisk profilaktycznych. 📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Były odwiedziny u żubrów, spacery z przewodnikiem i koncerty W Kopnej Górze Podlasianie i turyści brali udział w Pikniku z Żubrami. Była to okazja do poznania pracy leśnika i odwiedzenia mieszkańców Zagrody Pokazowej Żubrów.

📢 W Białymstoku upamiętniono 80. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino. Władze miasta i regionu oddały hołd bohaterom Przed Pomnikiem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę pod Monte Cassino. W tym roku mija 80 lat od historycznego zwycięstwa. 📢 Juwenalia w Białymstoku dobiegły końca. Sprawdź, jak wyglądał drugi dzień studenckiego święta Zakończyły się tegoroczne Juwenalia. Drugiego dnia studenckiej imprezy, na Kampusie Politechniki Białostockiej na studentów czekała masa atrakcji.

📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia!

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie). 📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo.

📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Kontrola WIOŚ w zakładzie utylizacji w Hryniewiczach. Oprócz Podlasia miały tam trafiać odpady z trzech innych województw WIOŚ skontrolował Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Podobnie, jak w przypadku białostockiej spalarni, kontrolerzy dopatrzyli się nieprawidłowości. M.in. tego, że do Hryniewicz trafiały odpady z woj. warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego, a zdaniem WIOŚ-iu nie powinny trafiać. Spółka Lech odpiera zarzuty twierdząc, że żadne z zarządzeń pokontrolnych nie wskazuje jakiegokolwiek naruszenia związanego z przyjmowaniem strumieni odpadów. Zbija też inne argumenty WIOŚ-iu i zapowiada zaskarżenia ich do sądu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką