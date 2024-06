Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie

Monika i Tomek w swoim dużym gospodarstwie zajmują się przede wszystkim produkcją mleka. I co ciekawe jest to mleko specyficzne, rzadko spotykane o symbolu A2. Jest to produkt łatwiej przyswajalny, a jego skład jest bardzo podobny do mleka matki. Mleko A2 skierowane jest głównie do osób, które mają alergie.