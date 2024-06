Zbliża się 17. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów. W ogrodach Pałacu Branickich będzie można spróbować potraw z całego świata

Impreza, jak co roku, odbywa się pod patronatem Miasta Białystok.

– Kolejna edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów tym razem odbędzie się podczas Dni Miasta Białegostoku. Jest wpisane w ich program - zaznacza Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Zapraszam w sobotę do ogrodów Pałacu Branickich, by przed koncertami, które będą odbywały się tego dnia, spędzić miło czas, próbując i smakując tego wszystkiego, co oferują białostockie lokale gastronomiczne.