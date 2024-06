Startują Dni Miasta Białegostoku. Znajdzie się coś dla koneserów i miłośników muzyki rozrywkowej. Atrakcje przygotowały też różne instytucje

Wśród gwiazd, które wystąpią w piątek na Rynku Kościuszki są: grupa Enej, Margaret, czy Kuba Szmajkowski. Dzień później swoim śpiewem na zachwyci Natalia Kukulska, a w niedzielę na specjalnym koncercie w sali Forum zabrzmi wokal Alicji Majewskiej. Podczas Dni Miasta zostaną też wręczone wyróżnienia „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” oraz Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, w każdym wieku na trzy dni świetnej zabawy - mówi Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. - Młodych zapraszam na piątkowy koncert na Rynku Kościuszki, tych o bardziej wysmakowanych gustach na "Czułe struny" z Natalią Kukulską, no i oczywiście na wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku i na koncert Alicji Majewskiej z Warsaw String Quartet. Zabawa jak co roku będzie wspaniała. Prosimy tylko pamiętać, że jest to impreza masowa i, że musimy spełniać pewne wymagania jakie należy spełnić przy tego typu wydarzeniach. Bawmy się bezpiecznie!