Wakacyjna joga w Ogrodach Branickich. Będzie relaksująco i muzycznie. Przyjść i skorzystać może każdy chętny

Pierwsze wakacyjne spotkanie z jogą będzie już podczas Dni Miasta Białegostoku, 23 czerwca o godz. 10. Sesji w tym dniu towarzyszyć będzie muzyka elektroniczna tworzona na żywo. Za oprawę muzyczną będzie odpowiedzialny Hubert Marcinkiewicz, który jest dj'em, autorem Projektu New Hope. Kolejne wydarzenie jogowo-muzyczne odbędzie się na zamknięcie sezonu. Podczas zajęć wakacyjnych muzyką będą dźwięki natury, śpiew ptaków i szumiących drzew. Każde zajęcia będą trwały około godzinę i 15 minut.

Muzyka, którą przygotowuję na to wydarzenie, jest częściowo moją produkcją, która skupia się na muzyce tła - tak w prosty sposób określamy muzykę ambient i to tak naprawdę głównie ona będzie prezentowana - mówi Hubert Marcinkiewicz. - W dużym skrócie jest to muzyka, która często jest pozbawiona beatu, a bardziej przypomina plamę dźwięku.