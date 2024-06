"W służbie Ojczyźnie" - wspólny projekt IPN i 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

- Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem projektu, obok edukacji historycznej, jest przekazanie podstawowej wiedzy wojskowej oraz inspirowanie do większego zainteresowania służbą wojskową wśród uczniów szkół

zaproszonych do wzięcia udziału w szkoleniu. Organizatorzy postanowili zainspirować uczniów do podnoszenia i utrzymania wysokiej sprawności fizycznej. W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 500 uczniów z całego województwa - mówi kpt. Justyna Dziemiańczuk, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.