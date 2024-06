Wernisaż niezwykłej wystawy łączącej matkę i córkę. Zobacz kto przyszedł oglądać "Psa w tulipanach" i dowiedz się o czym jest wystawa Urszula Śleszyńska

Do 11 sierpnia w Centrum Ludwika Zamenhofa działającym przy Białostockim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę "Pies w tulipanach". Jest interaktywna, skierowana do dzieci, ale i dorośli będą się świetnie bawić. Kanwą do jej powstania były wiersze Małgorzaty Sochoń, które na warsztat wzięła jej córka, Karolina Krot i stworzyła do nich serię obrazów i ciekawych instalacji artystycznych. Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 14 czerwca.