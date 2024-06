Siatkówka. Ślepsk Malow Suwałki wzmacnia się reprezentantem Brazylii

- Jesteśmy przekonani, że dołączenie do naszej drużyny Henrique Honorato, będącego podstawowym zawodnikiem uznanej w siatkarskim świecie reprezentacji Brazylii, pozwoli wzmocnić siłę nie tylko ofensywną, ale i defensywną Ślepska Malow Suwałki. To 27-letni przyjmujący, który wniesie do biało-niebieskiej szatni bardzo dużo jakości. Obecność w zespole kolegów z Ameryki Południowej - Matiasa Sancheza i Joaquina Gallego, pozwoli mu z pewnością szybciej złapać właściwy rytm. Nową postacią jest także Antoni Kwasigroch, utalentowany młodzieniec, którego od kilku miesięcy bacznie obserwowaliśmy w Tauron 1. Lidze, gdzie wielokrotnie dominował na boisku i prowadził swoich kolegów z Bydgoszczy do ligowych zwycięstw. Wszystko oparliśmy o stabilne fundamenty naszej linii przyjęcia, którą stanowią Paweł Halaba i Bartosz Firszt. Obaj zawodnicy pozostają w Suwałkach na kolejny rok - powiedział klubowym mediom Ślepska MKalow Suwałki Wojciech Winnik, prezes Wojciech Winnik