PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki wygrał ostatni mecz w sezonie i skończył rozgrywki na 11. miejscu

Po pierwszym, wygranym u siebie 3:0 starciu z Barkomem, zespół z Suwałk był w komfortowej sytuacji i do zajęcia 11. miejsca potrzebował wygrania dwóch setów. Ślepsk Malow od razu przystąpił do realizacji celu i pierwszym secie odskoczył na 17:11, wygrywając ostatecznie do 21.

Ukraińcy nie rezygnowali z walki o wyższą pozycję na koniec sezonu i w kolejnej odsłonie zdeklasowali ekipę Dominka Kwapisiewicza 25:15. Na szczęście był to tylko chwilowy przestój przyjezdnych, którzy szybko wrócili na właściwe tory i bez większych problemów zwyciężyli najpierw do 21, a potem do 18.