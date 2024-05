Święto 3 Maja w Białymstoku. Uroczyste obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji w centrum miasta. Zobacz zdjęcia

Uroczyste nabożeństwa

Zobacz co się działo 3 maja w centrum Białegostoku:

Uroczystości w centrum miasta

Dodatkowe trakcje

Na dzisiaj zaplanowano również okazjonalne atrakcje. Można było np. bezpłatnie odwiedzić Muzeum Wojska, które zaprezentowało bardzo ciekawą wystawę. Na skwerze Armii Krajowej, czyli tuż obok muzeum zaprezentowano ciężki sprzęt wojskowy, znajdujący się na stanie Armii Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Polsce. Swoje stoiska wystawił np. Podlaski Instytut Kultury, a swoją ofertę skierował głównie do najmłodszych białostoczan.

Konstytucja 3 Maja

Pierwsza wersja Konstytucji liczyła zaledwie 11 stron. Był to drugi na świecie taki dokument (Stany Zjednoczone uchwaliły swoją konstytucję cztery lata wcześniej). Do dnia dzisiejszego jest ona przechowywana jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.