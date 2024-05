Białostoczanin nagrodzony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Order Orła Białego dla Jerzego Maksymiuka w Święto Narodowe Trzeciego Maja

Andrzej Duda odznaczył wybitne osobowości

– Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że w to wielkie narodowe święto, 233. rocznicę Konstytucji Majowej mogę wręczyć Maestro i Pani Profesor te Ordery Orła Białego – najwyższe i najstarsze polskie odznaczenia – mówił Prezydent podczas uroczystości.

Order Orła Białego znamionuje wolną Polskę. Odkąd został ustanowiony, zawsze był wręczany w wolnej Polsce – podkreślił.

Jak dodał, kiedy Polska nie była czy to w pełni wolna, czy w ogóle nie była suwerenna, tego orderu nie wręczano; zaborcy czy różnego rodzaju okupanci odchodzili od tego orderu, nie uzurpowali sobie prawa do tego, by go wręczać.