W Suwałkach na 20-lecie Ślepska Malow zagra reprezentacja Polski. W zespole klubowym pierwsze zmiany

- Arek, Ernest, Łukasz Maksim, Paweł i Žiga to siatkarze, którzy dobrze wkomponowali się w naszą filozofię i na każdym treningu poświęcali swoje zdrowie, aby Ślepsk Malow Suwałki mógł się rozwijać i budować swoją markę w kraju. Jesteśmy przekonani, że w nowych drużynach ich doświadczenie i umiejętności sportowe będą ogromnym handicapem. Mamy nadzieję, że będzie nam jeszcze dane zobaczyć się po drugiej stronie siatki - mówił klubowym mediom prezes Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik.

Reprezentacja polskich siatkarzy zagra w Suwałkach. Z okazji 20-lecia klubu Ślepsk Malow przygotował dla swoich kibiców ogromną niespodziankę zapraszając do Suwałk Biało-Czerwonych. Kadra trenera Nikoli Grbicia do Suwałk przyjedzie prosto z tureckiej Antalyi z pierwszego turnieju Ligi Narodów, w którym zagra z USA, Kanadą, Holendią i Słowenią.

W ostatnim meczu sezonu 2023/24 Ślepsk Malow Suwałki pokonał na wyjeździe Barkom Lwów 3:1 i zakończył rozgrywki PlusLigi na 11. miejscu. MVP potyczki, do której doszło w Wieluniu, został atakujący…

- Pragniemy podziękować naszym zawodnikom za bycie integralną częścią wspaniałej, lokalnej, siatkarskiej społeczności i piękną, biało-niebieską przygodę. Dla jednych była ona nieco krótsza, bo trwająca sezon lub dwa - dla innych zaś będąca niemal całym, dotychczasowym, siatkarskim szlakiem. Każdy z nich wniósł jednak do klubowej szatni bezcenną wartość, za co jesteśmy wdzięczni. Warto jednak po raz kolejny podkreślić niesamowitą lojalność i oddanie klubowym barwom Łukasza Rudzewicza, który spędził w klubie aż dwadzieścia, pełnych sezonów. To przypadek w skali kraju, a może i świata wyjątkowy. Nieco krócej, ale niewiele zabrakło a przeżylibyśmy wspólnie sportową dekadę, współtworzył biało-niebieską szatnię Paweł Filipowicz. Gdziekolwiek Panowie będziecie - w Suwałkach zawsze zostaniecie serdecznie przywitani. Dziękujemy! - dodaje Wojciech Winnik.