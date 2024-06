Konkurs Literacki im. Anny Markowej. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni

W tegorocznej edycji konkursu, której mottem był tytuł wiersza Anny Markowej „Opowiedz”, wzięło udział 101 uczniów z całej Polski, a także – po raz pierwszy – z zagranicy. Uczestnicy zgłaszali prace w kategorii poezja i proza.

- Wyłanianie przez Kapitułę najlepszych prac zawsze jest zadaniem niełatwym, wymagającym nie tylko rzetelnej i obiektywnej oceny utworu, ale też - i to jest może najważniejsze - czujności. Bardzo zależy nam zawsze na tym, aby nie zgubić talentu, choćby tlił się jeszcze w zalążku. Zdarza się, że nawet w tych niedoskonałych wierszach i opowiadaniach czai się wielki dar, talent właśnie - mówi prof. Krzysztof Korotkich z Wydziału Filologicznego, przewodniczący kapituły. - Czytamy prace ostrożnie, wracamy do tych, co do których nie mamy zrazu pewności, w trakcie dyskusji i czytania na głos dochodzimy do wspólnej decyzji, że trzeba nagrodzić utwór, a młodemu pisarzowi wysłać sygnał, że powinien pisać, doskonalić swój warsztat, wierzyć w swoje zdolności.