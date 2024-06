Rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku. Sprawdź, jakie kierunki mają w swojej ofercie poszczególne wydziały

W poniedziałek (3 czerwca) Uniwersytet w Białymstoku uruchomił rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Uczelnia przygotowała blisko 4,5 tys. miejsc na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kandydaci mają do wyboru w sumie 44 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a wśród nich – wyjątkowo dużo nowości.

W ofercie studiów stacjonarnych I stopnia, a więc tych, które najbardziej interesują tegorocznych maturzystów, pojawiło się w tym roku kilka nowych propozycji. To m.in. twórcza resocjalizacja z arteterapią (Wydział Nauk o Edukacji), kryminalistyka (Wydział Prawa we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii), biotechnologia (Wydział Biologii) czy twórcze pisanie (Wydział Filologiczny).

Rekrutacja na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich potrwa do 9 lipca. Na studiach stacjonarnych II stopnia – do 23 lipca. Kandydaci na studia niestacjonarne będą mieli czas do 10 września. Wszystkie informacje, w tym limity miejsc i szczegółowy harmonogram, dostępne są na stronie internetowej UwB, natomiast zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

