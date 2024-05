Uniwersytet w Białymstoku przygotował dwa nowe kierunki. To kryminalistyka i applied chemistry

- Pozwoli im to na pogłębianie wiedzy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, jednocześnie przygotowując ich do wymagań rynku pracy - mówi prof. Joanna Karpińska, dziekan Wydziału Chemii UwB. - Kształcenie na tym kierunku będzie realizowane przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Chemii i innych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku, co przysłuży się prezentacji wyników prowadzonych przez nich badań, promocji wydziałów i uczelni, ale też miasta Białystok i całego regionu. Wynika to z faktu, iż niewiele uczelni oferuje studia na takim kierunku, w oparciu o faktyczne kompetencje merytoryczne pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych związane z chemią stosowaną, prowadzone w języku angielskim. Dodatkowym atutem oferowanego kierunku jest brak opłat za studia w języku obcym, co powinno być zachętą nie tylko dla obcokrajowców, ale również dla polskich kandydatów.