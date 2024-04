Wybrano nowego rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnią pokieruje prof. Mariusz Popławski

Kolegium elektorów zdecydowało. Przez kolejne cztery lata Uniwersytetem w Białymstoku pokieruje prof. Mariusz Popławski.

Na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku w środę (24 kwietnia) spotkało się Kolegium Elektorów. Grupa składająca się ze 100 przedstawicieli uczelni, drogą głosowania wybrała nowego rektora. Okazuje się, że przez najbliższą, czteroletnią kadencję, to stanowisko obejmie prof. Mariusz Popławski.

- Pełnienie funkcji rektora to na pewno ogromne wyzwanie. Będę starał się mu sprostać i robić wszystko, co w mojej mocy, żeby Uniwersytet za cztery lata był w innym, lepszy miejscu, niż w chwili obecnej - podkreślał rektor elekt.

Przyznał też, że uczelnia musi zadbać szczególnie o jakość nauki i zrobić wszystko, by wypaść jak najlepiej w podczas najbliższej ewaluacji.

- Chciałbym, żeby te wyniki były jak najlepsze, żeby uczelnia poprawiła swoją pozycję, jeżeli chodzi o kategorię naukowe - mówił prof. Popławski. - Bardzo istotnym wyzwaniem będzie również działanie na rzecz poprawy liczby kandydatów na studia. W związku z niżem demograficznym, odczuwamy ten spadek. Trzeba będzie zrobić wszystko, żeby, ta liczba studentów na Uniwersytecie nie spadała, a mam nadzieję, aby rosła. Ważnym elementem moich działań, będzie również zwiększenie przychodów Uniwersytetu.

Podkreślał przy tym, że uczelnia nie powinna liczyć tylko na pieniądze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Musimy też samodzielnie podejmować działania, aby te przychody były wyższe - zaznaczał. - Chodzi o to, by pozyskiwać więcej środków z grantów. Żeby granty badawcze, dydaktyczne i rozwojowe spowodowały, że te przychody będą rosły. Mam również nadzieję, że uda nam się zwiększyć przychody z płatnej dydaktyki. Studia zaoczne i podyplomowe to sfery, w których jest cały czas potencjał, który możemy rozwijać.

Nowo wybrany rektor był jednym z dwóch kandydatów na to stanowisko. Dziekan Wydziału Prawa podczas głosowania zdobył 65 głosów. Jego kontrkandydatkę - prof. Izabelę Święcicką, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, poparło 31 elektorów.

- Spieraliśmy się, mieliśmy inne wizje na rozwój uniwersytetu. Mam nadzieję, że wygrała ta, z której uniwersytet będzie korzystał. Tej wizji mam zamiar poświęcić cztery lata swojego życia i doprowadzić do tego, że za cztery lata wszyscy powiemy, że jesteśmy w innym miejscu, miejscu naszych oczekiwań. Życzę tego sobie i Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję panu rektorowi Robertowi Ciborowskiemu, za to, że przez osiem lat Pan Profesor prowadził Uniwersytet najlepiej, jak to było możliwe. Warunki nie były proste. Była pandemia, były inne trudności, z którymi dzięki Panu znakomicie sobie poradziliśmy – podkreślał nowo wybrany rektor największej podlaskiej uczelni.

Prof. Popławski swoje urzędowanie rozpocznie oficjalnie 1 września 2024 roku.

Kim jest prof. Mariusz Popławski?

Mariusz Popławski jest związany z Uniwersytetem w Białymstoku od samego początku swojej kariery naukowej. W 1999 roku, jako 24-latek, uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa UwB.

Kontynuując rozwój naukowy, Mariusz Popławski odbył studia doktoranckie, zdobywając stopień doktora nauk prawnych w 2003 roku. W międzyczasie, w latach 2001-2003, pracował jako asystent w Zakładzie Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. W 2003 roku dr Mariusz Popławski objął stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB, które zajmował do 2013 roku. Dodatkowo, w latach 2005-2012, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa UwB ds. studiów stacjonarnych.Jako 38-latek, w 2013 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W tym samym czasie, zatrudniony został jako profesor UwB w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Warto dodać, że w 2014 r. dr hab. Mariusz Popławski otrzymał tytuł L.L.M. w zakresie American Legal System uzyskany na Michigan State University, College of Law, East Lansing, USA. W 2016 roku objął on stanowisko prorektora UwB ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, które piastował do 2019 roku.

W 2019 roku dr hab. Mariusz Popławski objął funkcję dziekana Wydziału Prawa, równocześnie pełniąc rolę przewodniczącego Rady Wydziału Prawa UwB i Rady Dyscypliny Nauki Prawne UwB. Dodatkowo, od tego samego roku jest senatorem UwB.

W wieku 45 lat, czyli w 2020 r. otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie nauki prawne. Dzięki temu, został zatrudniony jako profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Prof. dr hab. Mariusz Popławski jest od 2020 r. przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa UwB oraz zastępcą przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia na UwB.

Poza swoją działalnością na Uniwersytecie w Białymstoku, prof. dr hab. Mariusz Popławski pełnił szereg funkcji w innych instytucjach. W latach 2005-2011 był członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. W 2014 r. objął funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, którą pełnił do 2019 r. Przez 11 lat był członkiem International Fiscal Association z siedzibą w Holandii (do 2022 r.), a w latach 2021-2023 zasiadał w Radzie Naukowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Od 2010 roku prof. dr hab. Mariusz Popławski jest związany z Międzynarodowym Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego (z siedzibą przy Wydziale Prawa UwB), gdzie obecnie pełni funkcję drugiego wiceprezesa. W 2012 roku został członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego w ramach Sieci Naukowej Pięciu Uniwersytetów przy Wydziale Prawa UwB. Od 2015 roku jest ekspertem Centrum Czeskiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego, a także arbitrem głównym we Wschodnim Sądzie Arbitrażowym w Białymstoku. W 2021 roku, również jako członek, dołączył do Central and Eastern European Society of Administrative Sciences z siedzibą na Uniwersytecie w Győr (Węgry).

Kontrowersyjny komentarz

Tuż przed wyborami, jeszcze w czasie trwania kampanii wyborczej, pod wpisem kandydującej na stanowisko rektora prof. Święcickiej, pojawił się zaskakujący komentarz autorstwa prof. Urszuli Kingi Zawadzkiej-Pąk, wykładowczyni z Wydziału Prawa UwB.

Pani Prorektor, jestem bardzo ciekawa Pani reakcji, gdy wygra Pani jedne z ważniejszych wyborów w historii Uniwersytetu w Białymstoku. Włączyłam wynik tych wyborów w intencję Nowenny Pompejańskiej. […] Nie modlę się o to, żeby, z całym szacunkiem, Pani wygrała, tylko, żeby wygrała ta osoba, którą na stanowisku Rektora Uniwersytet w Białymstoku chce postawić Pan Bóg Wszechmocny, którą chce mieć jako swoje pokorne, posłuszne i ukochane dziecko – napisała w mediach społecznościowych wykładowczyni UwB.

Urzędy, szkoły czy uczelnie powinny być świeckie i neutralne światopoglądowo. Dlatego też wielu osobom słowa prof. Zawadzkiej-Pąk nie przypadły do gustu. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy nowo wybranego rektora UwB.

- Każdy pracownik ma swobodę wypowiedz. To co prezentuje każda osoba, to tak naprawdę jej prywatne podejście, do którego każdy ma swoje prawo. Ale za swoje słowa każdy ponosi też odpowiedzialność - przyznaje prof. Mariusz Popławski. - Ta osoba jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, jednak nie pełni tu żadnej funkcji. Ta odpowiedzialność jest więc inna niż wtedy, gdy oficjalnie reprezentujemy uczelnię.

