Na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku pojawiła się wystawa rzeźb inspirowanych puszczą

- Chcę Państwa serdecznie powitać w tym pierwszym etapie wprowadzania sztuki do kampusu, bo na razie mamy tu nauki ścisłe i przyrodnicze, czyli wszystko co da się obliczyć i wymierzyć, ale już niedługo - bo budujemy duży wydział humanistyczny, a obok powstanie siedziba nauk społecznych - będzie tej sztuki coraz więcej. Ja akurat jestem ekonomistą, a ktoś kiedyś napisał, że ekonomia to najmłodsza z nauk i najstarsza ze sztuk. I chyba tak jest. We wszystkich naukach jakiś element sztuki, artyzmu i poszukiwania odnajdziemy – przypominał podczas wernisażu rektor największej podlaskiej uczelni prof. dr hab. Robert Ciborowski.