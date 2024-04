Nasz Patronat. Trwa nabór uczestników Eliminacji Regionalnych XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German. Zgłoś się już dziś! Urszula Śleszyńska

Do 12 maja można zgłaszać chęć udziału w Eliminacjach Regionalnych XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German. Odbędą się one już 15 czerwca w Bielsku Podlaskim. Do udziału zapraszają organizatorzy: Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ligą Kobiet Polskich oraz Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim.