Nasz Patronat. Artyści zaprezentowali swoje prace, a przy okazji pomogli choremu chłopcu. Wystawę, którą stworzyli można oglądać w operze

Wernisaż wystawy, który odbył się pod koniec kwietnia, przyciągnął do Opery i Filharmonii Podlaskiej wielu miłośników sztuki, ale nie tylko. Wszyscy chcieli zobaczyć obrazy, które nie dość, że piękne to miały jeszcze moc... pomagania!

Naszym największym sukcesem jest to, że udało nam się sprzedać wszystkie obrazy, które były przeznaczone na cegiełki na pomoc dla 6-letniego Olka, podopiecznego Fundacji Rodziny Czarneckich - mówi Emilia Gałecka-Kościańska, jedna z organizatorek imprezy. - Całość tej kwoty pokryje koszty turnusu rehabilitacyjnego, na który zbierali bliscy chłopca. Jesteśmy bardzo szczęśliwi również dlatego, że goście i odwiedzający nie zawiedli, a duża przestrzeń, na której te obrazy się mieszczą, była podczas wernisażu wypełniona ludźmi.

Niezwykłe prace 13 wyjątkowych artystów można oglądać do końca czerwca

Prace powstały w czasie warsztatów malowania intuicyjnego Vedic Art. Są unikalne, żywe i oddziałują na odbiorcę budząc cały wachlarz emocji, a czasem nieuświadomionych potrzeb, np. bliskości z samym sobą. Zajęcia Vedic skierowane są do wszystkich poszukujących jeśli chodzi o szukanie nowych dróg rozwoju osobistego i własnej kreatywności. Organizatorem wystawy jest Fundacja Rodziny Czarneckich przy wsparciu artystek: Marty Konert, Joanny Kijak Rajcy, Emilii Gałeckiej-Kościańskiej, Dominiki Czarneckiej.

Autorami obrazów są:

Agnieszka Cylwik

Agnieszka Dembowska

Aleksandra Meina

Beata Zdankiewicz

Dominika Weronika Czarnecka

Emilia Gałecka-Kościańska

Izabela Adamska

Joanna Dembowska

Joanna Kijak-Rajca

Marcin Czeremcha

Marta Konert

Piotr Bagiński

Piotr Dąbrowski.

Olek, cichy bohater wydarzenia to pogodny 6-latek. Jego bliscy od urodzenia walczą o jego sprawność i ulgę w bólu, który towarzyszy mu na co dzień. Aleksander urodził się w ciężkiej zamartwicy. Bardzo duże niedotlenienie sprawiło, że w konsekwencji cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Konieczna jest ciągła rehabilitacja chłopca oraz turnusy rehabilitacyjne. Koszt jednego dwutygodniowego turnusu to około 10 tysięcy złotych.