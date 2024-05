Ostatni spektakl w Teatrze Dramatycznym w tym sezonie. To "Małe zbrodnie małżeńskie". Zobacz kto przyszedł na premierę Urszula Śleszyńska

To spektakl, który zmusza do zastanowienia. "Małe zbrodnie małżeńskie" można oglądać w Teatrze Dramatycznym. Podczas piątkowej (10 maja) premiery w UCK na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku nie zabrakło znanych twarzy. Zobacz kto przyszedł na spektakl i kiedy w najbliższym czasie będzie go można zobaczyć.