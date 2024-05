Nowi zastępcy naczelników w podlaskiej KAS. Zobaczcie kto został powołany

Ewa Czeremcha to nowy zastępca naczelnika w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku

Nowym zastępcą naczelnika w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku została Ewa Czeremcha, dotychczasowy zastępca naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Swoją zawodową karierę związaną z pracą w skarbowości rozpoczęła w 1993 roku w I US w Białymstoku. Od 2005 roku kierowała działami orzecznictwa i interpretacji, postępowań podatkowych, podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz podatków majątkowych i sektorowych aż do 23 sierpnia 2019 r., kiedy to została powołana na stanowisko zastępcy naczelnika I US w Białymstoku.