U Pana Boga w Królowym Moście. W Tykocinie odbył się przedpremierowy pokaz 4. części kultowego filmu Jacka Bromskiego

- To dało mi pomysł, imperatyw, żeby zrobić nowy film i serial bardziej polityczny, może bardziej światopoglądowy. Czułem się też trochę odpowiedzialny za to, że w jakimś sensie popularyzuję taką idealną, sielankową Polskę, w której Kościół "rządzi duszami". A to się okazał obraz trochę nieprawdziwy. Ale ludzie w to wierzyli. Z tej odpowiedzialności się wzięło, że może troszkę trzeba to naprostować, że czasy się zmieniły, są inne pokolenia, że trzeba inaczej do tego podejść - tłumaczył Jacek Bromski.