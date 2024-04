Majówka w mieście? Można ją spędzić kulturalnie i ciekawie. Zobaczcie co grają w kinie, teatrze i gdzie warto się wybrać w długi weekend

W majówkę warto odwiedzić teatr

Ten spektakl będzie z nami w weekend majowy, więc jeżeli ktoś ma ochotę spędzić ten czas w teatrze, to jest świetna okazja - mówi Jacek Malinowski, dyrektor BTL. - To spektakl, który ma już swoją długą historię w BTL-u. Tu przewijają się generacje aktorów... Myślę, że wciąż jest pozytywnie odbierany przez widownię. Gramy też "Pustostany". To z kolei spektakl skupiony wokół aktorki - Łucji Grzeszczyk. Monodram, który pokazuje jej wrażliwość i umiejętności. To historia bardzo współczesna, która trafia mocno do młodych ludzi. Zresztą sama książka, na podstawie której powstał spektakl, jest napisana przez młodą osobę. Na początku roku prezentowaliśmy "Pustostany" w Katowicach na Festiwalu Komedii i tam Łucja Grzeszczyk wystąpiła w gronie wielu fantastycznych aktorów, między innymi Krystyny Jandy.

A może by tak do kina

Z kolei 1 maja czeka nas pokaz przedpremierowy filmu "Jutro będzie nasze". To włoski przebój – uniwersalna i niezwykle współczesna opowieść o siostrzeństwie, zyskiwaniu niezależności i braniu życia w swoje ręce! Film to debiut komiczki i aktorki Paoli Cortellesi, która, podążając śladem Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”), zagrała w nim także główną rolę. Z Delią może utożsamić się każda z nas, bo i my dokonujemy na co dzień rzeczy niemożliwych – ogarniamy dom i pracę, dzieci i starszych członków rodziny, łagodzimy złe humory męża albo emocje nastoletniej córki. Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy, pretensje i fochy. Jest również przekonana, że szykującą się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt się nie spodziewa po gospodyni domowej. „Jutro będzie nasze” emanuje duchem zmiany, wiarą w siłę kobiet i kobiecą solidarność. Jest też odą na cześć pięknych, acz burzliwych relacji matek z córkami.