Bartek Warzecha na short liście konkursu Photo Book of the Year 2023 w ramach Grand Press Photo 2024! Czy wygra dowiemy się już 22 maja

Książka „Rdza" pochodzącego z Białegostoku fotografa Bartka Warzechy znalazła się na short liście konkursu Photo Book of the Year 2023 w ramach Grand Press Photo 2024. Wydana przez białostocką Galerię im. Sleńdzińskich zbiera same dobre recenzje, jest nieoczywista i wyjątkowa. O tym, czy uda się wygrać dowiemy się już 22 maja. Wtedy w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie odbędzie się gala finałowa konkursu.

- To naprawdę duże wyróżnienie, jeden z najważniejszych konkursów fotograficznych w Polsce - mówi Bartek Warzecha. - Cieszę się tym bardziej, że to moja druga książka fotograficzna, która została w nim zauważona. Dwa lata temu moja pierwsza publikacja (photobook „Bartek Warzecha / Przedstawienia” - przyp. red.) otrzymała wyróżnienie w konkursie Grand Press Photo w kategorii Photo Book of the Year 2021. Wygląda na to, że warto robić swoje.

"Rdza" została wydana przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Jak twierdzi sam autor, to bardzo osobista, impresyjna opowieść, w której wyspa - Kreta, staje się pretekstem do wyrażenia uczuć, które pojawiały się w trakcie podróży. - Ale może bardziej nad tym czym ona jest dla mnie, warto zastanowić się czym może stać się dla odbiorców - twierdzi fotograf. - Dla jednych to będzie książka o samotności, dla innych o odchodzeniu i o braku kogoś, a jeszcze inni odbiorą ją np. jako docenienie przyrody. Myślę, że trzeba poświęcić jej trochę czasu i znaleźć własną drogę przez tę grecką wyspę.

Twórcom zależało na tym, żeby mimo poczucia osamotnienia, w książce nie zabrakło poczucia humoru. Układ i finalny wybór fotografii, to zasługa Grzegorza Dąbrowskiego, który pracował z Bartkiem nad tą książką, a wcześniej był kuratorem wystawy o tym samym tytule, pokazanej w warszawskiej galerii Kordegarda. - Co bardzo ważne "Rdza", to nie tylko samotność, ale też obecność - mówi Warzecha. - Suplementem do książki zdjęcie autorstwa Ewy Pawlak, z którą zawsze przemierzałem Kretę. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz to powtórzymy, bo to wspaniałe miejsce.

Ale zanim powrót na Kretę, to już 22 maja, w Warszawie, odbędzie się gala Grand Press Photo 2024, podczas której poznamy zwycięzców. Będzie ona również transmitowana na żywo, online. - W związku z tym, że tylko trzy książki są nominowane, to podium mamy już zapewnione - śmieje się Bartek. - Niezależnie od finalnego wyniku jest naprawdę całkiem nieźle, ale proszę o trzymanie kciuków!

Wielka książka niezwykłej galerii fotograficznej

Książka ukazała się jako wydawnictwo białostockiej Galerii im. Sleńdzińskich. Pracownicy placówki również bardzo cieszą się z wyróżnienia.

- To jest z pewnością docenienie pracy, którą wkładamy w to co robimy codziennie od prawie 8 lat - zapewnia Arkadiusz Puchalski z galerii. - Niezmiernie się ciszę, również z tego, że będziemy mogli dotrzeć do nowych odbiorców. Świat branżowy wie, że w Białymstoku jest galeria, która zajmuje się fotografią. Ale mam głęboką nadzieję, że ta publikacja i to, że znalazła się na short liście w konkursie Grand Press Photo sprawi, że o galerii usłyszy jeszcze szersze grono ludzi. Proszę przy okazji wszystkich o to, żeby trzymali kciuki, aby twórca z Białegostoku, jak również wydawnictwo z Białegostoku wygrało. I żeby nasze miasto jeszcze mocniej zaistniało na arenie ogólnopolskiej, a może i światowej. Jak zaznacza Warzecha, za tą książką stoją konkretne osoby i bez nich nie byłoby możliwe jej powstanie: Anna Nałęcka-Milach, która zaprojektowała całość, Dionisios Sturis napisał specjalnie do niej esej, a wspomniany już wcześniej Grzegorz Dąbrowski odpowiadał za fotoedycję. Agnieszka Kubaś - odpowiedzialna była za redakcję. Natalia Skandali przetłumaczyła wszystko na język grecki, a Ewa Kanigowska-Gedroyć na język angielski, ponieważ książka jest trójjęzyczna. Z ramienia wydawcy, od strony produkcyjnej wsparcie zapewniali Anna Sierko-Szymańska i Arkadiusz Puchalski.

- Bardzo dziękuję za zaufanie i możliwość pracy na własnych zasadach w trakcie powstawania książki dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich Jolancie Szczygieł-Rogowskiej - mówi Bartek Warzecha. - Jury GPP doceniło "Rdzę" za "unikającą krzykliwości formę książki, dopasowaną do charakteru samych fotografii w sposób tworzący synergiczną całość, która każe zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły". Książkę, która nie traktuje o czymś bardzo konkretnym. Nie jest przecież reportażem, konkretnym dokumentem czy analizą zjawiska.

Jeśli ktoś jeszcze "Rdzy" nie zna, to można ją kupić w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii 5 w Białymstoku.

