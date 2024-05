"Rdza" z tytułem Photo Book of The Year 2023 w konkursie Grand Press Photo! To książka pochodzącego z Białegostoku fotografa Bartka Warzechy Urszula Śleszyńska

"Rdza", książka pochodzącego z Białegostoku fotografa, otrzymała tytuł Photo Book of The Year 2023 w konkursie Grand Press Photo! To ogromne wyróżnienie i na wskroś białostockie, ponieważ książkę wydała Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku.