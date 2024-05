Jedyna taka okazja! Galeria im. Sleńdzińskich zaprasza na warsztaty ze znaną fotografką, świetną dokumentalistką Karoliną Jonderko

W białostockiej Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii 5 prezentowana jest obecnie wystawa "Bebok" autorstwa Karoliny Jonderko, jednej z najlepszych polskich dokumentalistek. Tytułowy "Bebok" to może być historia każdego z nas. Opowiada o oswajaniu lęku i strachu, a także o braku przynależności i szukaniu akceptacji przez grupę. Ekspozycję można oglądać do końca czerwca. Przy okazji wystawy, galeria zaprasza też na warsztaty fotograficzne z Karoliną Jonderko.

Karolina Jonderka - dokumentalistka, którą warto poznać

Na warsztatach zostaną poruszone ważne i ciekawe zagadnienia

dokładne planowanie projektu

praca z bohaterem/ką - jak nawiązywać relacje

trudności i jak sobie z nimi radzić podczas pracy nad materiałem

finansowanie projektu

udział w konkursach, festiwalach - na co zwracać uwagę i gdzie warto wysyłać projekty

przegląd portfolio uczestników warsztatów - Karolina udzieli wskazówek i odpowie na wszystkie nurtujące pytania.

W warsztatach udział może wziąć 10 osób. Ich koszt to 500 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie warsztatów przelewem (informacje podczas zapisu) do 31 maja. Tel. do zapisów: 732 585 222.