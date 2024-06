"Pies w tulipanach" czyli wyjątkowa wystawa łącząca matkę i córkę. Zobacz co się będzie działo i dlaczego warto przyjść

Największym przeżyciem było dla mnie to, że aktorka, która grała wtedy w "M jak Miłość" w moim przedstawieniu występowała jako drzewo! - śmieje się Karolina. - Ale wracając do wystawy. "Pies w tulipanach" to tytuł jednego z wierszy mamy. Ale przy okazji pomyślałam, że to taki tytuł, który wszystko spaja. Ale myślałam też wcześniej nad innym, pochodzącym od wiersza "Żyrafy", szczególnie dla mnie istotnego przy okazji pracy nad tą wystawą. W tym wierszu jest mowa o tym, że ta mała dziewczynka rysuje coś, tworzy niesamowitą pracę, wymyśla sobie co tu jeszcze można dodać, żeby to było niesamowite. A to wszystko jest po to, żeby jej mama chociaż raz spojrzała na obrazek. Nie na nią. Bo te wszystkie prace to są takie trochę moje Żyrafy. Za ich sprawą próbuję zrobić coś takiego, co będzie ciekawsze niż ja sama. I cieszę się, że w trakcie pracy nad wystawą nagle odsłaniały mi się jakieś nowe znaczenia, nowe interpretacje tak znanych już wierszy. Chciałabym, żeby inni też mogli to przeżyć. Żeby dzieci i rodzice, którzy przyjdą na wystawę mogli zadać sobie wzajemnie pytania "jak myślisz, co tu jest na tym obrazku, co z wiersza się tu pojawia?". Chciałabym, żeby to był jakiś przyczynek do rozmowy.