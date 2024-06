Opera i Filharmonia Podlaska kończy sezon. Ostatnim dziełem, które wybrzmi w gmachu przy Odeskiej, będzie "Halka" Moniuszki

Opera i Filharmonia Podlaska, mimo że ten sezon jeszcze nie dobiegł końca, już rusza z przygotowaniami do października.

- Będzie to bardzo ważny dla nas sezon. To jubileusz naszej instytucji. Jej zaczątki były 70 lat temu. Natomiast pierwszy koncert odbył się w okolicach marca 40 lat temu. I w marcu planujemy główny koncert. A zanim będzie miało to miejsce, zaczniemy inauguracją na początku października – mówi Mirosław Błaszczyk.