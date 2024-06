Premiera spektaklu "Jutro będzie padać..." w Białostockim Teatrze Lalek. Zobacz co się działo za kulisami

Premiera spektaklu w BTL

Ludzie kultury i teatru, studenci polskich i zagranicznych szkół lalkarskich, dziennikarze, aktorzy, studenci i wykładowcy białostockiej filii Akademii Teatralnej. Wszyscy przyszli we wtorkowy wieczór do Białostockiego Teatru Lalek by zobaczyć ostatnią w tym sezonie artystycznym premierę - spektakl "Jutro będzie lepiej..." w reżyserii Anity Piotrowskiej.

Kameralna opowieść o poszukiwaniu drugiego człowieka

Spektakl "Jutro będzie padać..." jest wg dramatu "Odziejcie mnie pszczoły". Na scenie mamy dwójkę aktorów - Łucję Grzeszczyk-Żukowską i Mateusza Smacznego. Reżyserią spektaklu zajęła się Anita Piotrowska. Ona też zadbała o scenografię. Ona i On to dwójka nastolatków zmagających się z zagubieniem, brakiem pewności siebie, trudnościami w nawiązywaniu relacji i niełatwym kontaktem z rodzicami. Ona ma problem, on zmaga się ze stratą. Chowają się przed realnym światem w tym wirtualnym. Czy uda im się odnaleźć? Warto to sprawdzić i dać się ponieść magii teatru, która tu dodatkowo wzmocniona jest nietypowymi dla tegoż świata środkami.