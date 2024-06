"Calineczka" Teatru Rodziców to spektakl, który zachwyca. Dopracowane stroje i luz jaki czuć na scenie sprawiają, że chce się oglądać! Urszula Śleszyńska

Rodzice stanęli na scenie kina TON żeby swoim (i nie tylko) dzieciom pokazać wyjątkowy spektakl. Ich "Calineczka" to przedstawienie zabawne, wzruszające, pouczające i świetnie zrealizowane. Wpadające w ucho piosenki, świetne kostiumy i scenografia, ale przede wszystkim ogrom pasji wkładany w to, co przedstawiają. Aż by się chciało, żeby spektakl trafił gdzieś do repertuaru, by można go było zobaczyć jeszcze raz!