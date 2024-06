"W jednym rytmie" - plenerowy spektakl, który zaciekawił białostoczan. Festiwal LALKANIELALKA wychodzi "na miasto" Urszula Śleszyńska

Trwa 11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. We wtorkowy wieczór studenci zaprezentowali w centrum miasta spektakl plenerowy "W jednym rytmie". To była piękna opowieść o tym jak, pomimo różnic, wszyscy jesteśmy połączeni. Nie ważne w co wierzymy, czy jak wyglądamy - liczy się wspólnota.