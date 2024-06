Akademiki za dobre wyniki! Politechnika Białostocka rozpoczęła hit rekrutacji 2024/2025. Zobacz jak akademiki wyglądają od środka

Świetnie miejsce do mieszkania dla każdego studenta

"Akademiki za dobre wyniki" - wnioski można składać do 23 lipca

W akcji "Akademiki za dobre wyniki" mogą wziąć udział tegoroczni maturzyści, którzy od października 2024 r. dołączą do grona studentów Politechniki Białostockiej. Szansę na bezpłatne miejsce w domu studenta mają osoby, które:

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria powinni do 23 lipca 2024 roku złożyć stosowny wniosek do biura Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej, które mieści się przy ul. Zwierzynieckiej 16 w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Na podstawie złożonych wniosków powstanie lista rankingowa i wyłonionych zostanie 20 laureatów stypendium mieszkaniowego. Szczęśliwców poznamy do 2 sierpnia 2024 r.