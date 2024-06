Festiwal LALKANIELALKA oficjalnie otwarty. Były wyróżnienia, etiuda, nie zabrakło twórczej atmosfery. Zobacz zdjęcia Urszula Śleszyńska

We wtorkowe popołudnie w białostockiej filii Akademii Teatralnej rozpoczął się jeden z najciekawszych festiwali teatralnych w Polsce. To LALKANIELALKA, która pokazuje to co najlepsze nie tylko w szkołach lalkarskich, ale też w nurcie profesjonalnym. Nie zabrakło wybitnych gości, odznaczeń i teatralnych pokazów. Wszystko w atmosferze wspólnoty.