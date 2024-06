Nasz patronat. "Disability" czyli niezwykły performance stworzony z pasji. Premiera już w środę podczas festiwalu teatralnego LALKANIELALKA

A my w toku prób, procesu przekładamy to trochę na taką normalność - dodaje Paula. - Normalność z nienormatywności, która tak naprawdę dotyczy każdego z nas, tylko w bardziej lub mniej widoczny sposób.

Inicjatorką całego wydarzenia jest Dorota Baranowska, a tytuł naszego performansu to "Disability" - mówi Paula Czarnecka. - Tematem jest próba zrozumienia wzajemnych ograniczeń. W spektaklu, performansie biorą udział osoby z różnymi rodzajami ograniczeń. Można to nazwać niepełnosprawnością, z naszej perspektywy jest to ograniczenie, które jest bardziej lub mniej widoczne.

Projekt interdyscyplinarny, który zmusza do zastanowienia

Pierwotnie miała to być instalacja performatywna, ale w toku procesu twórcy zostali przy środkach teatralnych, tanecznych, performatywnych, muzycznych, ruchowych i wokalnych. Jest nawet forma sceniczno-widowiskowa typu stand up. Osoby performujące odtwarzają wycinek świata obecnego, dzisiejszego, faktycznego, gdzie jednostka jest istotnym elementem. To ich introspektywy są punktem wyjścia do poszukiwania języka włączającego wszystkich.