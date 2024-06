Nasz Patronat. To będzie wyjątkowo twórczy czas z teatrem. Już niebawem rusza Festiwal LALKANIELALKA. Zobacz program

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło Wspólnota jako odpowiedź na rzeczywistość coraz bardziej konfliktującą i oddalającą od siebie ludzi. Festiwal otworzy 18 czerwca o godz. 21.30 widowisko plenerowe na Rynku Kościuszki inspirowane przedwojenną wielokulturowością miasta. Wstęp jest bezpłatny.

Mam nadzieję, a właściwie jestem o tym przekonana, że znowu będzie to twórcze spotkanie wspaniałych młodych ludzi, którzy zajmują się teatrem lalek, którzy pielęgnują w sobie pasję do teatru ożywionej formy i będą mogli czerpać i z ze spotkań wzajemnych ze sobą, ale też ze spotkań z profesjonalnymi twórcami, którzy pojawią się w nurcie profesjonalnym - mówi Marta Rau, dyrektor artystyczna festiwalu, prorektor ds. białostockiej filii Akademii Teatralnej w Warszawie. - Zawsze jest to spotkanie młodości z dojrzałością i zawsze jest to spotkanie niezwykle twórcze i inspirujące dla obu stron.