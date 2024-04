W Białymstoku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA. Przygotowania już ruszyły

Będzie to duet artystów z Krakowa - Maksymilian Wnuka i Julia Celer, a także Aleksiej Kolas, mieszkający w Polsce białoruski artysta.

Głównym hasłem tegorocznego festiwalu jest "Wspólnota".

- Myślę, że to jest szczególna okazja do tego, żeby przypomnieć, że po pierwsze jest to wspólnota artystów, którzy spotykają się wokół sztuki lalkarskiej, wspólnota ludzi, którzy ten festiwal tworzą, wspólnota studencka, która tutaj się gromadzi, i też ta wspólnota rozrastająca się o tych wszystkich studentów, gości, artystów, którzy do nas przyjeżdżają - tłumaczyła Anna Lach z ATB.