Nasze górą! Kobiety z białostockiej filii Akademii Teatralnej nagrodzone. Wyróżnienia odebrały w Olsztyńskim Teatrze Lalek

Bogaty życiorys artystyczny Darii Holovchanskiej

Mimo młodego wieku, Daria Holovchanska zbudowała bogaty życiorys artystyczny. Była aktorką w Charkowskim Narodowym Akademickim Teatrze Lalek im. W.A. Afanasjewa w latach 2021 – 2022, uczestniczyła w rezydencjach artystycznych w Ukrainie, USA, Francji (rezydentka w Centrum Dokumentacji Międzynarodowego Instytutu Lalkarskiego w Charleville-Mezieres), współtworzyła (pomysł, obsada) dwa spektakle dyplomowe w naszej Filii: „Nasze misto” oraz „Pokój waszemu domowi”, a także występowała w spektaklu studenckim „KNACK – Twoje 5 min” w reżyserii Antoniny Bruhl. Współtworzyła spektakl w USA „I will dance with those oak trees as long as”, gdzie pełniła role: reżyserki ruchu i obiektu, aktorki, lalkarki, projektantki światła i dźwięku). Uczestniczyła również w festiwalach teatralnych w Białymstoku oraz Stanach Zjednoczonych. W AT prowadzi na pierwszym roku aktorstwa zajęcia „Zadania aktorskie z przedmiotem”.