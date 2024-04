Jarmark Ogrodniczy w Białymstoku. Przed Teatrem Dramatycznym zazieleniło się. Zobacz, jakie okazy można znaleźć

Miłośnicy roślin ruszyli tłumnie na Jarmark Ogrodniczy w Białymstoku

To już 17. edycja tej popularnej imprezy. W ostatni kwietniowy weekend hodowcy roślin z regionu i kraju ponownie zawitali do centrum Białegostoku, a plac przed Teatrem Dramatycznym zamienił się w ogród... "Kresowy Ogród", bo taką nazwę nosi ten popularny jarmark.

Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty…

To gratka dla miłośników zieleni, ogrodnictwa i działkowiczów, którzy chętnie poszukują w takich miejscach ciekawych okazów do posadzenia i upiększenia swojej posesji. Niektórzy byli na placu teatralnym już półtorej godziny przed oficjalnym otwarcie jarmarku: jedni, by mieć jak największy wybór; inni, by zdążyć jeszcze tego samego dnia wysadzić rośliny w docelowym miejscu.

Na kiermaszu można znaleźć nie tylko duże okazy (jak krzewy, sadzonki owocowych drzewek), ale też rośliny na mniejsze "metraże": balkon, taras, czy do domu.