Festiwal Roślin w Białymstoku. To największa tego typu impreza w Polsce. Zobacz, jakie okazy można było kupić Izabela Krzewska

Festiwal Roślin w Białymstoku to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni. Impreza odbywa się w weekend 16-17 marca 2024 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej. Do wyboru są zioła, popularne kwiaty doniczkowe i mniej spotykane okazy. To kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Sprawdź, jakie perełki do domu i ogrodu można było "upolować".