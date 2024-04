Teatr Łątek z Supraśla dostał się do programu Teatr Polska. Jesienią artyści wyruszą w trasę z "Matecznikiem". Wcześniej zagrają w Supraślu

W trasę ruszymy jesienią - twierdzi Zemło. - W połowie maja zaś weźmiemy udział w tak zwanych targach sztuki, kiedy to domy kultury, czy inne instytucje które chcą nas u siebie gościć spotykają się z teatrami, które przybliżają o czym są dane spektakle. I wtedy następuje deklaracja ze strony domów kultury. Trasa może wynosić od 5 do 12 spektakli. Zasadą projektu jest, że Teatr Polska dociera do miejsc, gdzie nie ma teatru. No a my chcielibyśmy nie tylko gdzieś tam w Polskę jechać, ale również na Podlasiu zagrać ze trzy spektakle. Mam nadzieję, że nam się to uda.