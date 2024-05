PIKtoGRAmy zakończone. Tegoroczny przegląd był wyjątkowo udany. Zobacz zdjęcia z gali finałowej imprezy

Cieszę się, że podczas tego przeglądu niekoniecznie celem były nagrody - podsumowuje Agnieszka Możejko-Szekowska. - Myślę, że każdy był tu zwycięzcą, chociażby z tego względu, że wykazał się odwagą, podjął wyzwanie i stanął na scenie by zaprezentować to, co przygotował. Mam jeszcze na koniec osobistą refleksję, będącą też może trochę radą. Ten przegląd pokazał, jak ważny jest dobór repertuaru i jak bardzo trzeba na to zwracać uwagę. Kluczem do sukcesu jest to, by znaleźć sobie odpowiedni repertuar - to jest zgodny z naszym wiekiem, temperamentem, wrażliwością i etapem na jakim jesteśmy w życiu. I wtedy, wychodząc na scenę, jesteśmy spójną całością. Czują to jurorzy, czuje publiczność. Warto o tym pamiętać.