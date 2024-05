VI Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "MELPOMENA 2024" startuje już w poniedziałek. Zobacz co w programie

To będzie święto kreatywności, pasji i młodzieńczego entuzjazmu. W tegorocznej edycji zaprezentuje się dwanaście zespołów, które przez trzy dni będą rywalizować o tytuł najlepszego zespołu teatralnego.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej "Gali z Melpomeną" w piątek, 24 maja o godzinie 10.30. To moment, na który wszyscy uczestnicy czekają z niecierpliwością, gdyż to właśnie wtedy zostaną wręczone nagrody i upominki dla najlepszych grup. Dodatkowo, zwycięska grupa teatralna będzie miała zaszczyt wystąpić przed publicznością, prezentując swój talent.

Forum to nie tylko konkurs, ale również okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i zanurzenia się w świecie wyobraźni i magii teatru. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych - rodziców, dziadków, dzieci i młodzież, aby w dniach 20-22 maja przybyli do Juchnowca Kościelnego i wspólnie z nami przeżyli fascynującą przygodę z Melpomeną. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, co jeszcze bardziej zachęca do udziału w tej kulturalnej uczcie.