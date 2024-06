Nasz patronat. Dni Tykocina już w najbliższy weekend. Zobacz co się będzie działo i kto wystąpi! OPRAC.: Urszula Śleszyńska

W Tykocinie wystąpi zespół Łzy Slawomir Mielnik NTO

W tym roku, już po raz kolejny w dniach od 22 do 23 czerwca 2024 r. Port Kultury Tykocin wraz z miastem Tykocin organizuje wydarzenie pn.: „Dni Tykocina”. Jest to zarówno lekcja historii, jak również szereg atrakcji nawiązujących do kultury i tradycji regionu. Nie zabraknie atrakcji. Będzie muzycznie, teatralnie i z mnóstwem zabawy!