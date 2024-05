Konkurs w ramach programu Bardzo Młoda Kultura rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzyma 12 inicjatyw z całego regionu. Zobacz listę!

Podlaski Instytut Kultury wspólnie z Narodowym Centrum Kultury od kilku lat realizuje program Bardzo Młoda Kultura. W ramach BMK organizowane są szkolenia, warsztaty, prace badawcze nad edukacją kulturalną w regionie, wizyty studyjne i konkurs na lokalne inicjatywy. Idea, a zarazem myśl przewodnia konkursu to podmiotowe uczestnictwo młodzieży w projektach. Młodzi ludzie mają być nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim współtwórcami projektu kulturalnego, równorzędnymi partnerami w planowanych działaniach. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie dwunastu inicjatywom.

Bardzo Młoda Kultura to doskonała inwestycja w edukację kulturową w naszym województwie - mówi Agnieszka Jabłońska, zastępca dyrektora PIK – Mamy w regionie bardzo zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, mamy animatorów, którzy ich wspierają i wspaniałe pomysły. Czasem brakuje tylko pieniędzy na realizację. Dzięki Bardzo Młodej Kulturze możemy temu, przynajmniej w pewnym stopniu, zaradzić. Zależy nam na tym, by młodzież mogła wyrażać siebie artystycznie, by sygnalizowała co chce robić i jakiego wsparcia potrzebuje. Naszą rolą – rolą instytucji kultury jest na te potrzeby młodych ludzi jak najtrafniej odpowiedzieć.