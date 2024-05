Psychologia na usługach literatury w Książnicy Podlaskiej. Zobaczcie jakie wydarzenia nas czekają jeszcze w maju! Warto się zapisać już dziś

„Psychologia na usługach literatury” to nowy cykl Książnicy Podlaskiej. W jego ramach czekają nas przeróżne wydarzenia, skierowane i do dzieci i do dorosłych i w końcu do seniorów. Co ważne, na wszystkie atrakcje realizowane w ramach projektu wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr tel. 67 67 267 od pon. do pt. w godz. 7.30 - 15.30. A co nas czeka jeszcze w maju i w czerwcu?