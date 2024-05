Trwa XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Przed nami jeszcze kilkanaście wydarzeń i wielki Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim Urszula Śleszyńska

W czwartek (16 maja) w ramach XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki W czwartek, można było m.in. wziąć udział w warsztatach kuchni molekularnej, które odbyły się w Epi-Centrum Nauki. Fot. Wojciech Wojtkielewicz Zobacz galerię (10 zdjęć)

Tegoroczny, XX już Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki wystartował 10 i potrwa do 19 maja. To wielkie święto podlaskich uczelni oraz instytucji popularyzujących naukę. Wszystkie podmioty, które włączyły się w świętowanie przygotowały ciekawe wydarzenia skierowane do dzieci i młodzieży oraz również dorosłych mieszkańców naszego regionu.