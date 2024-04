Nadchodzi XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Organizatorzy przygotowali kilkaset różnorodnych wydarzeń

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największe cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę w Polsce północno-wschodniej. W lutym ubiegłego roku 12 uczelni publicznych i niepublicznych z Białegostoku, Łomży i Suwałk zawarło porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu w 2024 roku. Przystąpił do niego także Białostocki Park Nauko-Technologiczny wraz z Epi-Centrum Nauki.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-19 maja. W tym czasie na Podlasian czeka około 500 wydarzeń.

Najwięcej, bo prawie 200 imprez proponuje główny koordynator jubileuszowej, XX edycji – Uniwersytet w Białymstoku. Wykład inauguracyjny, który 10 maja wygłosi dr Marek Bartoszewicz z Wydziału Biologii UwB, będzie o tym, jak działa ludzki mózg, czy to doskonały komputer, czy nasza pamięć jest skończona.

- Kolejny wykład, który odbędzie się 17 maja, pt. „Zabije nas asteroida czy raczej zbuntowane roboty?” też nawiązuje do tego bania się i zrozumienia. Zaprosiliśmy do współpracy dr. Łukasza Lamżę - dziennikarza popularyzującego naukę, doktora filozofii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaproponował, że pokaże nam różne scenariusze zagłady i końca świata. Wykład łączący naukę ze światem sztuki także będzie i to będzie nasz finał - 19 maja. Opowiemy o Marii Skłodowskiej-Curie, o super kobiecie, która otrzymała dwie Nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki. Będzie też bohaterką spektaklu pt. „Skłodowska. Radium Girl”. Teatr Papahema pokaże ją jako kobietę mit, produkt, która - tak jak Madonna, Marilyn Monroe, Supermanka - kształtuje zbiorową wyobraźnię – wymieniała Dorota Sawicka, kierownik Centrum Popularyzacji Nauki UwB i uczelniana koordynatorka Festiwalu.