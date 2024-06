FestiwaLove wakacje w Atrium Biała startują już w najbliższy weekend. Zobacz co się będzie działo przez całe lato. Podajemy program!

Wakacyjny sezon pełen zabawy rozpocznie się już 22 czerwca od Festiwalu Dmuchawców. Wspaniałą rozrywkę zapewni dzieciom dmuchany zamek, dostępny w sobotę, w godzinach od 12 do 17. Na miłośników dobrej rozrywki czekają harce we wnętrzu Dmuchanej Bańki (godz. 13-14; 15-16), a także zabawy z dmuchanymi postaciami (godz. 14-15).

Lipcowe aktywne soboty warto spędzić na świeżym powietrzu przy galerii

Równie ciekawie zapowiada się program na lipiec, który upłynie pod znakiem baniek mydlanych, latawców, balonów i aktywności na świeżym powietrzu! W pierwszą sobotę (6 lipca) do wspólnej zabawy porwą dzieci atrakcje zaplanowane w ramach Festiwalu Baniek Mydlanych. Uczestnicy najpierw zgłębią sekretne tajniki tworzenia najlepszych płynów do baniek mydlanych, a następnie osobiście przetestują (godz. 12-13, 16-17). Biorąc udział w zabawie – zamykanie w giga bańce –będzie można poznać bańkę od środka (godz. 13-14), a godzinę później wziąć udział w konkursach i wyzwaniach bańkowych.

Natomiast w kolejną sobotę (13 lipca) organizatorzy zapraszają dzieci na Festiwal Latawców, podczas którego wezmą udział w tworzeniu latawców (godz. 12-14), a także w konkursach latawcowych (godz. 14-16) i w Paradzie Latawców (godz. 16-17). Tydzień później (20 lipca) na najmłodszych czeka impreza w balonowym klimacie. Wśród atrakcji: warsztaty robienia kwiatów balonowych (godz. 12-13), gry balonowe (godz. 13-14), wyklejanki balonowe (godz. 14-15) i tworzenie postaci balonowych (godz. 16–17). Na zakończenie pierwszego miesiąca wakacji (27 lipca) odbędzie się Festiwal Animacji i Ruchu. To nie lada gratka dla aktywnych i lubiących sport! W programie znajdują się: animacje ruchowe (godz. 12-13), zawody badminton/catchball (godz. 13-14), zumba time! (godz. 14-15), rodzinne warsztaty modelarstwa balonowego (godz. 15-16) oraz konkursy sztafetowe (godz. 16-17).

Sierpień na wesoło, słodko i sportowo

Wakacyjne soboty będą również pełne wrażeń i atrakcji! Od 3 sierpnia zajęcia ruszą z przytupem - i to dosłownie! W ramach Festiwalu Muzyki&Talentów na gości czekać będą zajęcia rytmiczne, quiz Jaka to Melodia!, a także muzyczne animacje i karaoke. Małych odkrywców z pewnością ucieszy odbywający się tydzień później (10 sierpnia) Festiwal Eksperymentów. W programie znajdą się zajęcia z robienia slime w warunkach domowych, a także eksperymenty z Szalonym Profesorem, kreatywne zabawy ze Slime Fluffy DIY i konkursy.

Festiwal na Kółkach (24 sierpnia) to doskonała propozycja dla osób, które nie boją się wyzwań i lubią ekstremalne wrażenia! W sobotę czynny będzie tor wrotkowy wraz z bezpłatną wypożyczalnią. Na zaaranżowanym wrotkowisku czekać będzie świetna zabawa Roller Disco i animacje. Będzie można wziąć udział w zawodach na hulajnodze, sprawdzić swoich sił w wyzwaniu dla deskorolkarzy czy też ozdobić rower koralikami i ledami. Dobiegające końca lato pożegnamy podczas Festiwalu Końca Wakacji (31 sierpnia). Uczcimy je zabawami we wszystkich kolorach lata! Będą tatuaże brokatowe i malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, a także animacje taneczne, rodzinny konkurs budowania zamków z piasku. A o każdej pełnej godzinie będziemy wspólnie podziwiać wyrzuty kolorów Holi, tworzących w powietrzu piękną, kolorową chmurę!

W wakacje nie może zabraknąć ulubionych dziecięcych przysmaków! W ramach Festiwalu Słodyczy (17 sierpnia) dzieci będą mogły zobaczyć pokaz produkcji rzemieślniczych cukierków, wziąć udział w czekoladowych malunkach na waflach, a także podziwiać słodkie animacje. Przez cały dzień wszystkie łasuchy będą mogły do woli posmakować waty cukrowej i popcornu karmelowego,

Wzorem poprzednich lat przygotujcie się na koszykarskie emocje! Turnieje koszykówki 3x3 Basket Challenge w tym roku rozpoczną się 20 lipca i potrwają do 17 sierpnia. Dodatkowo w każdą sobotę, naprzemiennie, dostępne będą atrakcje w formie dmuchańca lub eurobangee; korzystanie z nich będzie bezpłatne po zalogowaniu do programu #maszokazje i aktywowaniu kuponu. Przez cały czas do dyspozycji gości jest plaża z leżakami i palmami, położona nieopodal molo nad stawem, przy Atrium Biała.

Odbywające się zajęcia i atrakcje pod hasłem „FestwaLove wakacje” są bezpłatne.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń lipcowych i sierpniowych: