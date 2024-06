Wystartowały Dni Kultury w gminie Supraśl. Do końca czerwca czeka nas sporo imprezy, spektakli, warsztatów. Zobacz program

Spotkaniem z autorką książek dla dzieci, Celiną Zubrycką rozpoczęło się świętowanie Dni Kultury w gminie Supraśl. Atrakcji do 30 czerwca nie zabraknie. Już 20 czerwca o godz. 19 w Domu Ludowym zobaczyć będzie można spektakl „MiŚja” grupy teatralnej "Po co?" działającej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Jeśli chodzi o spektakle, to zobaczyć też będzie można m.in. świetny spektakl w bodajże najmniejszym teatrze w Polsce - Teatrze Łątek. Zaprezentowany tam zostanie spektakl "Dom Posterunkowa 1" skierowany do widzów dorosłych. To już 22 czerwca o godz. 19.

Zapraszamy serdecznie - zachęca Krzysztof Zemło z Teatru Łątek, którego zobaczymy na scenie. - Bohaterem spektaklu jest dom, który od ponad 100 lat należy do mojej rodziny.

Dom, który po drodze przechodził różne historie. Jego fragment został swego czasu sprzedany, a później odzyskany przez Krzysztofa.