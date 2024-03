Supraśl. Wiosna Twórców już niebawem. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy i czego się można spodziewać w najbliższych dniach Urszula Śleszyńska

Kolejna edycja Wiosny Twórców już od 20 do 24 marca w Supraślu. To unikalna inicjatywa, która łączy sztukę, naturę i ludzi organizowana przez Piotra Łasiewickiego z Niezależnego Zrzeszenia Twórców Dot In Sun i Fundację Teatr Latarnia. To także idealna okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi cieszyć się pierwszymi promieniami wiosennego słońca oraz feerią twórczych aktywności. Organizatorzy szykują dużo rękodzieła i sztuki. Chętni do wzięcia udziału w jarmarku w roli wystawcy mogą się zgłosić do 15 marca.